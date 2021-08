Notes: Česko postrádá velvyslankyně, zemi reprezentují hlavně starší muži

Nehledáte náhodou práci v diplomacii? Pokud ano, přečtěte si článek Jana Tvrdoně Česko čeká hledání desítek velvyslanců. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) se podívala na český diplomatický sbor podrobně a zjistila, že na prestižní posty jsou vybíráni převážně zástupci jedné demografické skupiny, že neuhodnete jaké: ano, i průměrným českým ambasadorem je muž před šedesátkou, který ve státních službách působí od 90. let. Překvapivé to není, ale na čase to změnit už určitě ano.

Moc ráda čtu články renomovaného deníku Financial Times, které na našich stránkách vycházejí díky šéfovi rubriky Kontext Filipovi Zajíčkovi. V tom dnešním se komentátor Edward Luce vrací k situaci v Afghánistánu a rozebírá, jaký odkaz se skutečně po tom všem s Joem Bidenem bude pojit. Podle něj je za odchod kritizován víc, než by měl být.

„Na Bidena se nepochybně nalepí mnohem větší část viny za závěrečnou kapitolu nejdelší americké války, než si zaslouží. Porážka Tálibánu byla koneckonců operací, na níž se podílela celá vláda, obě strany a několik prezidentů. Bidenovo jméno ovšem bude navždy spojováno s tím, jak se Amerika stáhla.“

Obyvatelé amerického státu Louisiana si pamatují 29. srpen jako den, kdy na území udeřila Katrina a spáchala největší škody na životech v jejich historii. Teď si k tomu datu přidají ještě jedno jméno hurikánu, a to Ida. Ten dosáhl dokonce vyšší, čtvrté kategorie, zatímco Katrině stačila kategorie tři, aby připravila o život přes 1800 lidí. Po Idě je mrtvý zatím jeden, ale podle předpokladů guvernéra bude číslo v dalších dnech růst.

Můj článek o hurikánu Ida jako by si objednal Petr Koubský, který píše přesně o tom, jak je extrémní počasí stále častější a že to poklidné, mírně chladné léto, které prožíváme v Česku, je letos bezmála světovou kuriozitou. Mnoho jiných zemí, včetně těch blízko nás, se potýká s počasím, jaké tu ještě nebylo.

„Mnohá lidská činnost k této zranitelnosti významně přispívá: když vybetonujete louku a postavíte na ní velkosklady s parkovišti, je jasné, že výrazně omezíte schopnost vody vsáknout se do země, kde by namísto škodlivé záplavy užitečně doplnila rezervoáry podzemních vod. Totéž platí do určité míry pro horko – obsáhlá odlesněná či zastavěná území jeho účinky zhoršují.“

Jak to bude se třetí dávkou vakcíny, která má tady v Americe docela sexy název booster shot (tak se totiž dá říct i libovolnému panáku na povzbuzení!), o tom důkladně píše Markéta Boubínová: Po osmi měsících ti zdraví a nemocní i dříve.

Když někam pošleme Prokopa Vodrážku, máme jistotu, že přinese poutavou, mnohovrstevnatou, nečernobílou reportáž, a v případě Chebu, který už dobře zná, tomu není jinak. V zimě byl Cheb selháním, teď tu na covid-19 zapomněli, problémy ale zůstaly.

Prokop se navíc ještě stihl podívat do zmenšené ordinace exministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který podle dostupných informací ušetřil miliony tím, že ji vydával za dětský pokoj.

Jan Moláček se zase setkal ve Studiu N se šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem, který bude tento týden na policii vysvětlovat tajnou schůzku na ministerstvu vnitra z poloviny dubna. Předseda sociálních demokratů pak vždy výborně připravenému kolegovi v předvolebním speciálu Studia N vyloučil spolupráci s Okamurovým hnutím SPD, ale i s opozičními koalicemi, kde je zastoupena ODS.

