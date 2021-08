Zlaté rybičky a šéf s průkazkou KGB. Ligu mistrů si zahraje okázale bohatý klub z chudé země

Kde se vzal klub, který vznikl teprve na konci minulého století? O tom se rozepsal na Twitteru Slava Malamud, který vyrostl poblíž Tiraspolu. „Moldavský fotbal byl dokonce i v sovětské éře vždy komicky špatný. Když se v roce 1983 dostal Nistru Kišiněv do nejvyšší sovětské ligy, za celou sezonu třikrát vyhrál, čtyřikrát remizoval a sedmadvacetkrát prohrál,“ začíná Malamud.

„Klub z Tiraspolu hrál tehdy třetí ligu před pěti sty fanoušky na chátrajícím stadionu. Vím to, protože tým z mého rodného Benderu postoupil do třetí ligy v roce 1989, takže jsme proti nim hráli často,“ pokračuje Malamud, který v devadesátých letech utekl z Moldavska do USA kvůli občanské válce v Podněstří, na jehož vlajce jsou dodnes zobrazeny srp a kladivo.

Válka, která skončila v roce 1992, rozhodla o tom, že se na území podél řeky Dněstr zastavil čas. „Země byla vytvořena jako projekt KGB, aby Moldavsko nevyklouzlo ze sféry ruského vlivu,“ píše Malamud s tím, že zhruba půl milionu obyvatel na východě Moldavska dodnes platí rubly, které jsou mimo neuznávané území naprosto bezcenné a legálně s nimi nesmíte ani z Podněstří vycestovat.

Přesto Šeriff Tiraspol, za jehož vznikem stojí rovněž