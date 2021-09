Stáli na ulici po celý den jako živý billboard. Ochránkyně zvířat popisuje asijský turismus se slony

Vyfotit se na hřbetu slona láká turisty z celého světa. Český nadační fond No Riding Elephants (Nejezděte na slonech) však doporučuje tento zážitek při cestování do Jihovýchodní Asie raději vynechat. Za jednou fotkou se totiž podle něj skrývá až mnohaleté sloní utrpení. Situace těchto zvířecích velikánů se ale v průběhu posledních let posunula ke lepšímu. Sérii opatření na ochranu slonů nedávno přijala Šrí Lanka.

Slon má své pevné místo v kultuře mnoha národů Asie. Významné postavení zastává jak v buddhismu, tak i v hinduismu, kde je slon často spojován s božstvím, mocí nebo královskou hodností. Navzdory vší posvátnosti jsou však sloni také častým terčem asijského turistického i zábavního průmyslu, který je stojí zdraví.

Podle nadačního fondu No Riding Elephants představují fotografie a jízdy s exotickými zvířaty nezapomenutelný zážitek, který si většina turistů touží odškrtnout ze svého seznamu věcí, jež chtějí v životě stihnout. „Málokdo však zná druhou stranu reality a to, čím vším si takové zvíře musí projít, co to pro něj znamená a jak vypadá jeho každodenní život,“ upozorňují členové fondu.

Tvrdý výcvik podstupuje zvíře už od svého raného věku. Slůně z chovu nebo odchycené z volně žijícího stáda odeberou lovci jeho sloní matce a předají majiteli k „převýchově“. V Asii se drezuře slonů přezdívá pchadžán neboli lámání