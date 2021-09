Rok od Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan. Leteckou linku ministerstvo neřeší, na luskouny se také ještě čeká

„Jsem Tchajwanec,“ řekl symbolicky v tchajwanském parlamentu Miloš Vystrčil a dostalo se mu potlesku ve stoje. Z pohledu novodobých českých dějin šlo o významný okamžik. Tak vysoce postavený politik Tchaj-wan ještě oficiálně nenavštívil, což vyvolalo i hlasité protesty Číny.

Ta si ostrov nárokuje jako jednu ze svých provincií, ale nemá nad ním kontrolu. V Tchaj-peji sídlí demokratická vláda, a i když Tchaj-wan většina států na světě včetně Česka neuznává, mají s ním samostatné diplomatické i obchodní kontakty.

Právě ty se rozhodl Miloš Vystrčil posílit. Zdědil agendu svého zesnulého předchůdce Jaroslava Kubery (ODS), který i přes tlak prezidenta Miloše Zemana a čínské ambasády plánoval ostrov navštívit.

Cestu provázela řada příslibů a plánů, jak oživit vzájemné ekonomické styky. Jak si však tyto projekty vedou po roce? Na obchod mezi Českem a všemi asijskými státy dopadla pandemie, zavřené hranice i přísné podmínky pro cestování. Zářijová cesta, při níž Vystrčila doprovázela i podnikatelská delegace, se uskutečnila za pět minut dvanáct. Už v tu dobu nakažených výrazně přibývalo, což v Česku vyústilo v další vlny covidu s více než 30 tisíci zemřelých.

Vakcíny v Česku ještě nebyly a jejich nasazení se odhadovalo až na následující rok. Jedinou ochranou před virem tak byl sociální distanc a ochrana úst rouškami či respirátory. Od jara 2020 byly tyto ochranné prostředky nedostatkové a do Česka se dostávaly skrze letecký most z Číny podporovaný vládou Andreje Babiše. V Česku výrobní kapacity chyběly.

Výrobní linky z Tchaj-wanu

Tchaj-wan tehdy Česku daroval pět linek na výrobu respirátorů s odůvodněním, že se tak můžeme stát méně závislými na zahraničních dodávkách. Pro výrobu by zároveň bylo možné využívat i lokální suroviny a materiály. „V zásadě to pro nás byla taková nezisková aktivita, protože ty linky máme v nájmu dráž, než kolik by nás stálo zakoupit nové od našich výrobců. Je to takové gesto. Platíme pronájem. Finančně se to nevyplatí. Za to, co se dá za pronájem, je