Až na doraz: Škola smyku vám ukáže limity a zlepší práci za volantem

Největší procento nehod mají na svědomí řidiči nováčci. Ani kilometry ošlehaný řidič ale nemusí zareagovat v krizové situaci správně. Co dělat, když se dostanete do smyku, nebo ztratíte kontrolu nad vozem při aquaplaningu? Přesně to vás naučí škola smyku, kde si vyzkoušíte, co za volantem umíte a co ne. Protože je rozhodně lepší poznat svoje limity v bezpečném prostoru, než pak tvrdě narazit v provozu.

Nejprve teorie, pak až praxe

Než si na kurzu bezpečné jízdy sednete za volant (nejlépe svého vozu), čeká vás trocha teorie. Není na škodu si připomenout zásady bezpečné jízdy a probrat na papíře různé situace, které v provozu mohou nastat. Jaké jsou druhy smyku a jak je řešit? Jak moc prodlouží déšť brzdnou dráhu? A co když nestihnete zastavit před překážkou a musíte se jí vyhnout?

Realistické simulace krizových situací na polygonu

Kde jinde si lépe vyzkoušet praxi než na moderním polygonu, který věrně simuluje mokrou a namrzlou vozovku i další záludnosti, se kterými se v provozu můžete setkat? Zatímco budete sedět za volantem, instruktor s vámi bude v kontaktu přes vysílačku. Řekne vám, kde děláte chybu a jak na to jít lépe. Na pilování dovedností je času dost.

Škola smyku umí být i zábavná

Máte školu smyku spojenou jen s řidiči začátečníky? Není to tak. Spousta kurzů se zabývá nejen klasickými krizovými situacemi v běžném provozu, ale i chuťovkami: Se svým autem si klidně můžete pod vedením instruktora udělat otočku o 360 ° nebo si užít dosyta driftování. Naučit se auto řídit v řízeném smyku je poměrně praktická zábava.

Zábavná škola smyku je skvělý zážitek pro řidiče všech věkových kategorií, a proto se perfektně hodí i jako originální dárek k narozeninám či Vánocům.

Škola bezpečné jízdy čistě pro ženy řidičky

Spousta řidiček se za volantem cítí nesvá. Do auta sedají, až když opravdu musí. Z řízení rozhodně nemají dobrý pocit. Narážky od mužských kolegů řidičů ke zlepšení zrovna nepomáhají. Právě z toho důvodu vznikla v Mostě škola smyku pouze pro ženy, kde si vše vyzkouší a nemusí se bát nemístných narážek na své schopnosti za volantem. Až trénink dělá mistra. Za volantem to platí úplně stejně.

Chcete se se svým autem lépe sžít? Škola smyku posune vaše řidičské dovednosti o kilometry dál. Nemusíte jezdit ani nikam daleko, školu najdete v řadě měst – od Mostu až po Ostravu.