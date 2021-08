Čtvrtinu dětí po lockdownu trápí splíny, do školy se těší víc než jindy, zjistil výzkum

Škola neslouží jen k „nalévání“ vědomostí do hlav žáků, ale i k tomu, aby se spolu setkávali. Podtrhuje to aktuální výzkum společností PAQ Research a Kalibro, jehož část vznikla exkluzivně pro Deník N. Čtvrtina žáků podle něj jeví známky duševní nepohody a zavření škol s sebou ponese dlouhodobé náklady. Prezenční výuka by měla mít v nastavování opatření při případných dalších vlnách pandemie podle expertů přednost před jinými oblastmi.