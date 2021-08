Dvojvládu Zemana s Babišem ukončí až prezidentské volby v roce 2023. Podzim přinese nový díl Zemanova ústavního puče

Část české veřejnosti vkládá do nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny nemalé naděje. Pokud by většinu poslaneckých křesel získaly dohromady koalice Spolu a PirStan, tvořené současnými opozičními stranami, mohlo by to vést k ukončení nejen vládnutí Andreje Babiše, ale i ke značnému omezení destruktivního vlivu prezidenta Miloše Zemana na domácí i zahraniční politiku země.