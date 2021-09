Peníze pro dárce tkání a buněk? Lékaři popřeli slova poslankyně ANO, že zrychlený zákon chtěli oni

Poslankyně Věra Adámková (ANO) se společně s dalšími poslanci snaží ve Sněmovně prosadit na poslední chvíli zákon, díky kterému by dárci tkání a buněk dostávali za odběr peníze. Adámková tvrdí, že změnu iniciovali lékaři z registru dárců kostní dřeně, ti jsou ale naopak zcela proti. Podle některých odborníků může jít o využití darovaných tkání a buněk také v centrech asistované reprodukce.

Dárcovství krve, plazmy, kostní dřeně nebo vajíček je dnes bezplatné. Lidé, kteří darují kus svého těla, se mají rozhodovat z nezištných důvodů, nikoliv pro peníze. Centra, která nabízejí za odběry peníze, se pohybují na hraně zákona.

Chystaná novela má stávající stav změnit. Dárci by měli dostávat za odběr finanční kompenzace. „Zákon se týká dárců kostní dřeně, kteří mají komplikace po odběru a musí být na delší nemocenské. Jsou to ojedinělé případy, ale zákon to musí vyřešit, pracujeme na tom už několik měsíců,“ řekla Deníku N předsedkyně zdravotního výboru Věra Adámková. Novou legislativu podporují také poslanci z ODS, TOP 09 a KSČM.

Adámková tvrdí, že změnu iniciovali lékaři z Českého národního registru dárců kostní dřeně. „Přišli za mnou, abychom toto nějak řešili zákonem, protože to je velká nespravedlnost,“ sdělila.

Jenže lékaři z této instituce žádnou podobnou změnu neprosazují. Dokonce ani