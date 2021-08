Notes: Šaty dělají zemědělce, covid leží ladem a Deppův kobercový nálet

Nevyužitý covid. Jeden z nejzajímavějších textů, které se v pátek vyrojily v Deníku N, je rozhovor Honzy Tvrdoně se sociologem Danielem Prokopem. Detailně spolu probírají probíhající kampaň, Honza se zasvěceně ptá a známý sociolog odpovídá konkrétně a přesně, jak je jeho dobrým standardem. Opozice podle něj vůbec nedokázala využít covidová selhání současné vlády jako téma.

„Chybí zastoupení pro lidi, kterým na desítkách tisíc mrtvých záleží. Kteří byli kritičtí k vládě. Z toho těží Babiš. To je podle mě pro kampaň hodně určující. (…) Volby by měly být více o covidu. (…) Česko zatím prošlo pandemií jako jedna z nejhorších zemí světa a vlastně to působí, že by to tady nikdo nedělal lépe. To je velké zklamání i pro politiku do budoucích let.“

Pozastavuje se také nad tím, že se obě demokratické koalice snaží ve stylu kampaně najíždět spíše na Babišův styl komunikace. „Přijde mi, jako by v tomto Babiš opozici uhranul, ona přitom zčásti cílí na úplně jiného voliče. Nemohou ho kopírovat, on má úplně jiný kult a celou kampaň má založenou na osobních sympatiích.“

Chvilka pro agitaci. Kampani se ve svém textu věnuje i Prokop Vodrážka. Rozebírá formu a obsah (i oprávněnost) předvolební agitace, do které se pustil spolek Milion chvilek pro demokracii ve spolupráci s několika známými osobnostmi, včetně stand-up komičky Adély Elbel.

Blízký Východ

Výbušná evakuace. Stále sledujeme dění v Afghánistánu, zejména v Kábulu. Pokračující evakuace včera tragicky narušily vražedné útoky, ke kterým se přihlásili teroristé z Islámského státu.

Páteční oficiální tragická bilance hovoří až o 170 životech, které si vyžádaly bombové útoky. Třináct obětí je z řad americké armády.

Biden vs. Trump. Afghánistán se stále drží na špici pozornosti světových médií, není divu, že je i tématem textu komentátora Financial Times Edwarda Luceho. Na pozadí dění v Afghánistánu srovnává současného a předchozího amerického prezidenta. „Při pohledu odkudkoliv z USA jsou rozdíly mezi Bidenem a Trumpem propastné. Ale čím dále stojíte od amerických břehů, tím více se zmenšují,“ píše. Jak to?

Slovenská mise. Situace v této blízkovýchodní zemi je také ústředním tématem velkého rozhovoru slovenského kolegy Vladimíra Šnídla s někdejším slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou, který v roce 2002 rozhodoval o vyslání slovenských vojáků na misi do Afghánistánu.

Filmy a hvězdy

Kobercový hvězdný nálet. Na festival do Karlových Varů doletěla včera v noci megahvězda. Americký herec Johnny Depp. Dnes v půl druhé odpoledne ho před hotelem Thermal na červeném koberci (záznam si můžete pustit na webu ČT24) přivítaly zástupy jásajících a skandujících fanynek (to zejména) a fanoušků. Nejšťastnější z nich ulovily podpis či fotku a Depp pak pokračoval za dalšími festivalovými povinnostmi.

Bezesporu výtečný herec (avšak s pošramocenou morální pověstí zejména kvůli obvinění z domácího násilí) na festivalu uvádí dokument Hrnec zlaťáků: Pár drinků se Shanem MacGowanem o svém dlouholetém příteli, irském punkerovi z kapely The Pogues…

… a k tomu si zahrajeme jednu z mých oblíbených… (mimochodem, v diskusi pod písničkou jsem objevila láskyplnou fanouškovskou hlášku: „Jak moc The Pogues miluju, tak musím říct, že jeden z mých největších strachů je býti pokousán Shanem MacGowanem.“)

Johnny Depp ve Varech představí také drama Minamata o fotografovi, který se proslavil snímky z druhé světové války, ale pak upadl v zapomnění. Jeho život získává nový náboj, když odjede fotografovat do japonského města Minamata, kde korporace bezohledně znečišťuje vodu.

Dvakrát Zátopek. Právě v Karlových Varech měl premiéru asi nejočekávanější český film této sezony. Zátopek Davida Ondříčka. A kulturní rubrika dává prostor hned dvěma recenzím. Zajímavé je už jen sledovat, kde se ve svém pohledu oba recenzenti rozcházejí a kde se prolínají.

Je Zátopek světový film? nadhazuje ústřední otázku filmový publicista Martin Svoboda. A jeho kolega Benjamin Slavík svou recenzi přímo prokládá spoustou otázek, které podle něj film v divácích vzbuzuje: Byl Zátopek běžným oportunistou, který by pro kariéru udělal cokoliv? Nebo se v jeho nitru odehrávalo něco mnohem rozporuplnějšího?

Nejlepší bude zajít si do kina a nechat hledat své vlastní odpovědi. Viděla jsem film včera a myslím si, že stojí za to, i kdyby třeba „jen“ kvůli téměř dokonalé metamorfóze Václava Neužila v Emila Zátopka a také díky tomu, jak nesmírně empaticky a uvěřitelně ztvárnila Danu Zátopkovou Martha Issová, s níž jsme si o oštěpařce nedávno do všech možných detailů povídaly v rozhovoru.

Čtení na víkend

Zachrání se grónština? O vymírání grónštiny píše ve svém Dánském deníku Albína Mrázová. Co stojí za úpadkem jazyka obyvatel největšího ostrova na světě? A co kdo co dělá pro jeho znovuoživení?

Šaty dělají zemědělce. A víkendový „long-read“ jako bič je text historika Iana Gilligana v překladu Viktora Janiše. Nové historické a archeologické poznatky a nově vybádané souvislosti mezi textilním oděvem a raným zemědělstvím nám mohou odpovědět na mnoho nevyřešených otázek, které se týkají přechodu od lovecko-sběračského stylu života k zemědělství.

A to je pro tento týden všechno. Tedy, jen v tomto Notesu. Ve zpravodajských Minutách i v delších textech na našem webu můžete i během víkendu sledovat dění doma i ve světě.

A třeba stihnete i zajít do kina.

Za tým Deníku N se loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová.