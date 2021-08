Válečná špionka i matka dvanácti dětí. Josephine Bakerové udělí nejvyšší poctu v pařížském Pantheonu

Vzhledem připomíná římský chrám Pantheon, koneckonců se po něm také jmenuje. Netyčí se však na kamenném náměstí mezi římskými kavárnami, ale mezi budovami Quartier latin, Latinské čtvrti.

Pařížský Pantheon je také hrobkou významných francouzských osobností, ke kterým se v listopadu přidá tanečnice a zpěvačka amerického původu Josephine Bakerová. Bude první ženou tmavé pleti, jíž se této pocty dostane.

#JosephineBaker was a champion of 🇺🇸 Civil Rights, a supporter of the 🇫🇷 Résistance and a captivating performer. She exuded heroism and embodied the spirit of our two nations. On Nov. 30th, Baker will be the first Black woman to enter the #Pantheon. pic.twitter.com/siSbYMbuve

— French Embassy U.S. (@franceintheus) August 23, 2021