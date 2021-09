„Nejzápadnější bod, kam se mohl sovětský člověk dostat.“ Novinář vysvětluje, proč Putinovy politiky lákají české nemovitosti

Praha, Karlovy Vary, ale v poslední době i menší, nenápadnější česká města se stala pro středně bohaté – a tedy i středně zkorumpované – ruské úředníky svého druhu finanční mekkou. Ti, kteří si nemohou dovolit Londýn, Paříž či New York, nakupují nemovitosti v České republice. Peníze, které za ně utrácejí, nemohli tito lidé patřící do Putinova širšího týmu regionálních vykonavačů politiky Kremlu nikdy našetřit. Ani vydělat legální cestou. Zdá se, že to v ČR nikomu nevadí.

Michail Maglov a Nikita Kulačenkov ve svém seriálu Eurotour kráčejí po stopách podezřelých ruských investic. Jejich seriál začal v Praze. Dnes zveřejnili druhý díl – natočili ho v Karlových Varech.

Michail Maglov je novinář, který se peněženkami státních úředníků zabývá řadu let. Mimo jiné je autorem unikátních databází, které obsahují jména ruských politiků i jejich firem. Mají sloužit především bankám, včetně těch evropských, jež díky nim mohou snadno zjistit, že si u nich otevřela účet tchyně ruského gubernátora, která si v důchodovém věku ukládá miliony dolarů a vlastní firmu zaregistrovanou v ČR.

Proč je Česká republika tak přitažlivá pro ruské politiky? Proč posílají své ženy do bytů, které jim nakoupí v Praze, a děti studovat na české vysoké školy? Čím jsme si takovou důvěru zasloužili, když nás vaše ministerstvo zahraničí spolu s USA označilo za jeden ze dvou nepřátelských států?

Jde především o ruské poslance různých úrovní a úředníky. A hlavně: obliba Česka je tradice, která se zrodila v 90. letech minulého století.

Tehdy do Karlových Varů začal jezdit