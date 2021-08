PolitikoN: ČSSD se snaží přesvědčit voliče, že žije. Babiš naopak tvrdí, že s kampaní ještě nezačal

Zbývá šest týdnů do voleb a politici se většinou snaží přemlouvat občany, aby je volili. Jen ČSSD se je pokouší spíš přesvědčit o tom, že je vůbec naživu. Hnutí ANO začne s kampaní oficiálně příští týden, přesto jeho kandidáti objíždějí republiku už nyní a jsou vidět asi tisíckrát více než jejich vládní partner. Sázka na kontakt se může vyplatit Volnému bloku, který by se mohl „prolíbat“ i ke třem procentům.

Letošní volby mají být zlomové, tvrdí to opoziční politici, odborníci i předseda vládní strany Jan Hamáček (ČSSD). Poslední jmenovaný se ale zatím rozhodl je ovládnout zvláštní strategií, kdy prakticky není vidět. Zatímco jeho „levá“ ruka, ministryně práce Jana Maláčová, obchází stanice metra na periferii Prahy a oslovuje kolemjdoucí, Hamáček se ve veřejném prostoru neukazuje.

Vystupuje tak maximálně na pravidelných tiskových konferencích strany, kde krátce poté, co si jeho strana vylosovala, že do voleb půjde s číslem pět, oznámil: „Číslo pět žije!“ To přesně totiž chcete slyšet od lídra vládní strany s dlouhou tradicí, která poslední roky rozhodovala o dění v tuzemsku. Konstatování, že jsou sociální demokraté naživu.

Lidé, kteří nesledují tiskové konference ČSSD, se to mohou dozvědět z profilu předsedy strany na sociálních sítích. Pokud neodebírají ani jeho příspěvky, zůstanou stále na vážkách, jestli je reprezentant tradiční levicové politiky stále při životě. Rozhodování nepomáhá ani ostřelování, kdy místopředsedkyně strany s preferencemi mezi 3,5 a 5 procenty například tvrdí, že volit Zelené znamená vyhodit svůj hlas z okna. Reakci si můžete přečíst níže.

Mezitím hnutí ANO kampaň vůbec nedělá, proto jeho předseda a premiér denně navštěvuje různé kouty republiky, rozdává a podepisuje svou předvolební knihu nebo připomíná, že se mu podařilo zachránit lithium. A preference ANO rostou.

Není na to ale sám, nezahálejí ani další členové vlády za hnutí ANO. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) stanula ve čtvrtek spolu se zástupci Horské služby na vrcholu krušnohorského Klínovce. Šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) pořídila elektrokolo a objíždí