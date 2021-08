Zátopek poprvé: Světový film pro český trh

Zátopek patří nepochybně mezi tuzemské filmové události sezony. Srovnat ho lze s loňským V síti a předloňským Nabarveným ptáčetem v tom, kolik prostoru si nárokuje a jak je o něm uvažováno. Mediální reflexe se nese především v duchu otázky, zdali jde skutečně o světový film, zdali dokáže obstát v konkurenci velkých mainstreamových dramat historie. David Ondříček měl vždy ambice předkládat filmové události, konstruovat díla podle vypozorovaných trendů a dávat nám to krásné zadostiučinění, že „na to taky máme“. Jenže když přistoupíme na onu hru a budeme se ptát „Je Zátopek světový?“, dostaneme se do slepé uličky. Dílo, jež takovou otázku přijme jako svou ústřední, ji málokdy může zodpovědět kladně. (Upozornění: recenze může prozrazovat část děje.)