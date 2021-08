Až budeme předsedat EU, nebudeme moci říkat, co si myslíme, upozorňuje česká velvyslankyně

Začnu otázkou na rozpočet předsednictví, o kterém se ještě donedávna vedla velká a kritická diskuse. V roce 2019 vláda schválila rozpočet ve výši 1,34 miliardy korun, ten ale vzápětí za příliš nízký označila jak opozice, tak i řada ekonomů a dalších akademiků, včetně bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka a vašeho předchůdce na postu velvyslance Jakuba Dürra. V pondělí kabinet schválil navýšení rozpočtu o 200 milionů korun. Stačí to?

Návrh na navýšení rozpočtu vyšel z dlouhé, několikaměsíční debaty. My jsme opravdu rádi, že vláda návrh, který byl koneckonců návrhem primárně Úřadu vlády, ale i všech ostatních resortů, přijala. Je to de facto analýza všeho, co v tuto chvíli víme, nebo si myslíme, že víme, že přijde. Hodnocení, zda to bylo dost, nebo ne, si musíme nechat na dobu až po ukončení předsednictví.

Máte nějaké rezervy pro případ, že by předsednictví mělo neočekávané výdaje?

Já nejsem úplně ta správná osoba, které se ptáte. Protože my jsme se na to dívali z pohledu stálého zastoupení i s tím, jak bychom byli rádi, aby vše fungovalo mezi resorty, tedy s pohledem na agendy. Ale to konečné hodnocení dělal Úřad vlády, ten je zodpovědný za přípravu a koordinaci, oni jsou tím řídícím útvarem.

Vy jste ale jakýmsi insiderem v Bruselu, vidíte i jiná předsednictví a můžete je srovnat. Je to podle vašeho názoru rozpočet s dostatečnou rezervou?

Jak to v současné době vypadá, tedy podle všech částí toho materiálu, který vláda schválila, tak si troufám doufat, že ano.

Pan premiér určitě nechce plýtvat

Před dvěma lety premiér podle některých z ministrů předsednictví považoval za věc relativně zbytečnou, o čemž jsme i psali. Při jednání vlády ho měl dokonce označit za žvanírnu s chlebíčky. Veřejně řekl, že nechce plýtvat. Jak na předsednictví pohlíží teď?

Tak pan premiér určitě nechce plýtvat, žádný premiér nechce plýtvat penězi ze státního rozpočtu.

Považuje ho stále za zbytečné?

Já si myslím, že když panu premiérovi