Notes: Porno na OnlyFans zůstává, empatická prasata a na tajňačku do Afghánistánu

Pamatujete si, jak zní Ohmův zákon? Jak a k čemu byste ho použili? A co víte o stélce lišejníku? Ve školách se chystá velká revize toho, co se žáci učí. Osnovy by měly reagovat na aktuální trendy ve světě. Jenže odborníci (ne všichni) se změnou cítí ohroženi a jsou proti.

„Svět je čím dál složitější a naprosté většině věcí, které nás obklopují, nerozumíme, ale umíme je užívat a využívat. A že jim nerozumíme, nám nevadí. Co všechno je v mobilním telefonu a jak funguje, tomu vlastně už nerozumí na světě vůbec nikdo. Přesto jej denně používáme. Nebo internet, který zcela prostoupil naše životy. Kdo rozumíte protokolu TCP/IP, na kterém je založen? Proč by mělo mít porozumění elektromagnetické indukci (téma, které v RVP zatím zůstalo) přednost přes TCP protokolem? Jen proto, že do fyziky patří už skoro dvě stě let a sto let se učí?“ ptá se Ondřej Šteffl. Žáci by se tak možná mohli místo znalosti o chovu drobných zvířat naučit, jak zacházet s nemocnou babičkou.

Konec porna, nabídek prostituce i erotických videí s dětmi na OnlyFans: Sociální síť, kam lidé mohou nahrávat i obsah pro dospělé a nechat si za něj od uživatelů platit, mění podmínky. Investigace BBC ukázala, že se na serveru objevují kromě videí s dětmi například i materiály, ke kterým nedali jejich aktéři souhlas. To se nyní mění a bičem na OnlyFans je tlak finančních společností a investorů.

„OnlyFans zpřísnila pravidla a od října z ní má veškerý pornografický obsah zmizet. Pro službu to neznamená definitivní konec erotiky. Lechtivá videa a fotky budou muset splňovat přísná pravidla,“ píše ve své analýze Jakub Zelenka. A PornHub nebo Tumbler ukazují, že OnlyFans by mohl čekat propad příjmů a nejspíše i návštěvnosti. A další na řadě by mohl být Twitter.

Odpoledne ale sociální síť OnlyFans oznámila, že plán zakázat sdílení sexuálně explicitního chování pozastaví.

Karlovarský filmový festival je v plném proudu. Co (kromě hvězd na červeném koberci) bylo k vidění? Například animovaný film podle románu naší reportérky Petry Procházkové Moje slunce Mad nebo Film Adély Komrzý Jednotka intenzivního života. „Realita a fikce se letos na festivalu prolínají,“ píše z Varů Ivan Adamovič.

A více o tom, v jaké formě letošní festivalové Vary jsou, hovoří šéf kulturní rubriky v podcastu Studio N.

Do podzimních voleb už zbývá jen šest týdnů a kampaně chtějí ve finiši urvat hlasy dalších voličů. Piráti a Starostové se rozhodli kandidovat v koalici, podle výsledků agentury Kantar CZ má ale třetina voličů Starostů s Piráty problém. „Vadí mi spojení s Piráty, nelíbí se mi program Pirátské strany, nelíbí se mi současná situace a spojení do koalice, nedokážu si představit Bartoše jako premiéra,“ znějí například odpovědi respondentů. Stav ale pro STAN nemusí být fatální. O PirStanu více píše Jan Tvrdoň.

Osm let byly obnovitelné zdroje v nelibosti, a to kvůli boomu solárních baronů v roce 2010.

lné zdroje čekalyahladová léta. Nyní senátoři schválili, že obnovitelné zdroje v Česku budou opět moci počítat se státními příspěvky. O vzestupu a pádu solárů v Čechách i na Moravě píše Hana Čápová z Investigace.cz.

Docent Norbert Wiener z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky v Brně a jeho vědecký tým představili nanosatelit, kterým lze pozorovat vesmírné jevy, jež doposud zvládaly jen mnohonásobně větší družice. Nejenže pozorování gama záblesků je tak mnohem dostupnější, ale také výrazně levnější.

Spencer Elden, který se jako mimino objevil na obalu alba kapely Nirvana, žaluje muzikanty za dětskou pornografii a vykořisťování dětí. „Fisher (umělecký šéf kapely) vytvořil obraz, který se zaměřil na genitálie Spencera, aby zvýšil šokující obscénnost obrazu,“ uvádí žaloba. Ještě v roce 2016, kdy Elden jako pětadvacetiletý nafotil „remake fotky“, původní snímek označil za „good image“.

Dokument Nová šichta má šanci získat „evropského Oscara“. Snímek Jindřicha Andrše o horníkovi, který se rekvalifikuje na programátora, je v širší nominaci na nejlepší evropský dokument roku. Připomeňte si rozhovor s režisérem.

Český běžec zemřel při ultramaratonu série Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) ve Francii. Závodník se zřítil těsně po půlnoci při sestupu v průsmyku Pralognan na 62. kilometru závodu.

Americký hudebník Kayne West zažádal o oficiální změnu jména. Nově se chce jmenovat Ye. Prý z „osobních důvodů“. Alespoň tak odpadnou problémy s výslovností.

Vědci z České zemědělské univerzity zaznamenali dosud neznámé empatické chování divokých prasat. Sledovaná bachyně manipulovala s kládou tak, aby vysvobodila prasata uvězněná v odchytovém zařízení.

Rodina bubeníka kapely Rolling Stones Charlieho Wattse, který včera v 80 letech zemřel, zveřejnila jeden z jeho posledních snímků před smrtí. Watts je na fotce se svou ženou.

Dva američtí kongresmani tajně odcestovali do Afghánistánu, aby „vyhodnotili situaci“. „Jako členové Kongresu máme povinnost kontroly,“ řekli Moulton a Meijer, kteří oba bojovali na Blízkém východě.