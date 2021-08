NATO se musí v další dekádě vyrovnat s růstem Číny. Kritikou kvůli Afghánistánu bychom neměli poškodit vztahy, říká k Zemanovi velvyslanec

Prezident Miloš Zeman měl podle velvyslance při NATO Jakuba Landovského (ČSSD) v mnoha výrocích týkajících se války v Afghánistánu pravdu. Kritika by podle něj ale měla být konstruktivní a neměla by poškodit vztahy v Alianci. Válku v Afghánistánu NATO podle velvyslance prohrálo, ta proti terorismu podle něj byla ale úspěšná. „Pokud Tálibán znovu zvolí teroristické útoky na Západ pomocí třeba al-Káidy nebo Islámského státu, pak se možná jednoho dne budeme muset do Afghánistánu vrátit,“ říká Jakub Landovský.

Jak vy jako velvyslanec při NATO hodnotíte konec války v Afghánistánu?

Ve válce proti terorismu jsme dosáhli nesporných úspěchů, v občanské válce v Afghánistánu jsme vsadili na vládu, která nakonec vůbec nebojovala, což znamená, že jsme vnitřní afghánskou válku prohráli. Afghánistán měl jako jedna z bitev na frontě války proti terorismu své úspěchy. Nedošlo k žádným útokům na spojenecké území. Došlo k dopadení Bin Ládina, byť ve vedlejším Pákistánu, a byly minimálně v tom prvním období hony na al-Káidu jako mezinárodní teroristické hnutí. Ale pokud jde o budování státu, odpovědnost není jen na NATO, USA, EU, OSN. Každý bral určitý sektor. Vybudovat stát se z mnoha důvodů nepodařilo.

Zůstává nějaká pachuť po tom, jak teď tuto zemi opouštíme?

Zůstává dojem z obrazů, které jsou mnohdy nelichotivé. Pokud se podíváme na čísla a srovnáme je s předchozími ztrátami i během stahování v Afghánistánu, tak dojdeme k tomu, že ta operace z hlediska počtu stažených bude úspěšná bezprecedentně. Pokud jde o přijmutí faktu, že jsme vsadili na stranu, která nevyhrála, tak to určitě není potěšující informace. Ale je třeba zachovat chladnou hlavu. Je velmi jednoduché se do spojenců, nebo jmenovitě do Spojených států trefovat. Ale je to společné rozhodnutí, musíme nést následky pospolu. Musíme si od toho dát malý odstup, než budeme situaci interně hodnotit.

Jak se to bude vůbec hodnotit? Na čem bude záležet?

Klíčovou roli bude hrát, jakou strategii zvolí Tálibán po konfliktu. Jak se bude Tálibán měnit. Podle mě není Tálibán to samé hnutí jako před dvaceti lety. Je tomu tak také proto, že celé generace tálibánských lídrů padly v boji proti afghánské armádě i spojencům. A tam je ta křižovatka. To znamená v chování Tálibánu je křižovatka. Pokud Tálibán znovu zvolí teroristické útoky na Západ pomocí třeba al-Káidy nebo Islámského státu, pak se možná jednoho dne budeme muset do Afghánistánu vrátit.

Vstoupí NATO potom, jak dopadla válka v Afghánistánu, do nějakého jiného konfliktu? Bude do budoucna zdrženlivější?

Myslím si, že bude muset přehodnotit výlučnost budování kapacit partnerské země jako jedinou formu boje proti teroristické hrozbě. Jinými slovy se možná bude muset vrátit před tažení v Afghánistánu, kdy třeba během Clintonova posledního období docházelo k nějakým cíleným útokům střelami s plochou dráhou letu, kdy byl velmi silný program boje s teroristickými skupinami pomocí dronů. Možná i pokrok v těchto technologiích a autonomních systémech umožní vést konflikt proti terorismu šetrněji ve vztahu ke kolaterálním ztrátám (vedlejším škodám, pozn. red.).

Bude muset mít asi dva přístupy, protože jenom se spoléhat na partnerské síly po tom, co jsme viděli, nebude