Docela se dusíme a plýtváme vodou, napsal Babiš. Dokázal situaci zlepšit?

„Teď si radši sedněte, protože na vás nahrnu tak trošku depresivní fakta o tom, jak tady žijeme. Ať víte to, co se dostalo ke mně,“ stojí v úvodu výčtu problémů životního prostředí, které Babišova kniha O čem sním, když náhodou spím z roku 2017 zmiňuje. Vyjmenovává ty, které se bezprostředně týkají domácností: polovinu odpadků zahrabáváme do země, každá druhá rodina dýchá přemíru jedů ve vzduchu, pitná voda je drahá a teče starými trubkami.

„My žijeme tak, že například naprosto barbarsky likvidujeme odpad. Skoro polovinu odpadů z domácností ukládáme do země a ze skládek se během let stávají nebezpečné chemické zbraně,“ stojí v knize, kde si premiér bere za příklad Německo. Tam už od roku 2009 platí zákon, že vše, co se dá znovu využít, nesmí přijít na skládku. „Bavil jsem se o tom s odborníky a u nás bychom to mohli zavést tak od roku 2024,“ slibuje premiér a jeho marketéři.

Od chvíle, kdy se Babiš stal premiérem, se množství odpadků z domácností, které skončí na skládkách