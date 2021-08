Místo vakcíny lístek do bazénu, ať si každý vybere. SPD je přijatelná, ale ANO, KSČM a Piráti ne, říká Vondráček ve Studiu N

Podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka by vláda neměla nikoho přesvědčovat k očkování. Byl by pro to, aby zájemcům stát zaplatil místo vakcíny například návštěvu bazénu, aby mohli plaváním budovat obranyschopnost vůči nemocem. Na ochraně společnosti před další vlnou covidu-19 by se to podle něj neprojevilo. Vondráček v předvolebním speciálu Studia N zastupoval uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci. Odpovídal také na dotazy na postoje k EU a na programové priority.

Česká republika by podle Vondráčka měla nadřadit svou národní legislativu té evropské a nepřejímat směrnice a nařízení Unie.

„Soudní dvůr Evropské unie by to určitě odmítl. Ale pokud by v naší ústavě nebyl článek 10a (umožňuje přenést některé pravomoci státu na mezinárodní organizace a instituce, pozn. red.), tak by vyjádření soudního dvora nevstupovalo do naší legislativy. Soudní dvůr zkrátka neposlechneme,“ říká šéf Svobodných.

Podle něj by to neznamenalo automaticky odchod z EU. „Určitě to fungovat může. Máme třeba Dánsko, které má výjimku ať už z azylové migrační politiky, nebo z měnové politiky. Nemusí přijímat euro. Je členem Evropské unie, jsou tam trošku jiná pravidla, nevztahují se na ně nějaké předpisy. No a na nás by se zkrátka nevztahovalo v podstatě