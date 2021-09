O čem Andrej Babiš snil, když spal, jak to dopadlo a proč na tom (ne)záleží

Analýza: Ze čtyři roky starého díla podepsaného Andrejem Babišem, nazvaného O čem sním, když náhodou spím, které shrnovalo představy šéfa hnutí ANO o podobě země v roce 2035, toho politici dosud moc nerealizovali. Splnila se jedna věc, která sice v knize nebyla, ale Babiš o ní snil také – stal se předsedou vlády. A jeho voliče podle všeho zajímá výrazně víc to, co říká tady a teď, než několik let staré vize. Přesto se je Deník N před blížícími se volbami pokusil zrekapitulovat a rozebírá je v řadě textů spojených tématem „Inventura Babišova snění“.