Prokop: Opozice nedokázala využít covid. Koalice Spolu riskuje, že bude muset vládnout v rozporu se svým programem

O čem jsou podle vás letošní volby? Zejména z pohledu kandidujících stran.

Pro mnoho lidí jsou referendem o Babišovi, pro spoustu lidí bude důležité téma ekonomiky, udržitelných financí a obecně zdravotnictví. Že bych viděl jedno hodně silné téma, jako byly třeba ve volbách 2010 strašení Řeckem a finance nebo ve volbách 2013 kvalita politiky od revoluce, to nevidím.

Myslím si, že demokratické strany nedokázaly využít téma covidu. Když si vezmeme strany, které se vymezují proti lockdownům a chtějí třeba audit covidových zakázek, rostly SPD nebo Přísaha. SPD se drží, i když přibyla Přísaha.

Pro část lidí bude důležitý odpor vůči politické reprezentaci po covidu. Z pohledu voleb je ale zajímavé, že takové zastoupení mají jen skalní odpůrci opatření. Lidé, kteří odmítají očkování a byli proti všem lockdownům. Mezi nimi narůstá podpora protestních stran od SPD po Přísahu slibující audit zakázek.

Chybí ale zastoupení pro lidi, kterým na desítkách tisíc mrtvých záleží. Kteří byli kritičtí k vládě. Z toho těží Babiš. To je podle mě pro kampaň hodně určující.

Proč se to podle vás nedaří zejména opozičním stranám více tematizovat? Covid byl bezprecedentním tématem, ovlivnil prakticky každý aspekt života v této zemi.

Podle mě jsou důvody dva. Když jsme sledovali v průběhu času postoj části voličů obou opozičních koalic, nadprůměrně se vyslovovali proti zavírání zejména obchodů a škol. Nebyli to lidé, kteří by nedodržovali ochranná opatření a byli proti všemu. Často ale některá opatření neschvalovali.

Nejsou to zdaleka všichni jejich podporovatelé, je jich ale více než u hnutí ANO. Je to dáno věkem i společenskou a osobní aktivitou. Museli se často omezit, mají děti na školách. A strany obou koalic jim dlouho vycházely vstříc zaměřením takřka výhradně na kritiku opatření. S občasnou výjimkou Pirátů rezignovaly na kritiku série rozhodnutí od uvolnění roušek, nezvýšení nemocenské, absence opatření v průmyslu, neinvestování do sekvenování a testování. Tyhle věci nás dostaly do stavu desítek tisíc mrtvých a takřka nejdéle uzavřených škol v Evropě.

Opozice se pak taky obává kontradikce své pozice. Tedy aby stejně jako Karlův most a volání proti rouškám v létě 2020 Andrej Babiš opozici předhodil, že nechtěli prodloužit nouzový stav, což mohlo mít za následek tisíce úmrtí. Dostali se do této situace a nedokáží najít pozici, která by kombinovala kritiku zdravotního a ekonomického kolapsu a zároveň nenaštvala jejich voliče.

Když mluvíte o předhození ze strany premiéra, přesně to on dělá. Na opozici přenáší část odpovědnosti. Mluví o tom, že opoziční lídři nechtěli v létě 2020 podpořit nošení roušek a podobně.

Ano. Opozice podle mě musí najít čtyři nebo pět typických chyb, které mohly zabránit jednak úmrtím a také ekonomickým ztrátám. Já třeba nechápu, že vládu nikdo nežene k odpovědnosti, a ANO na tom podle mě získává. I zástupci Pirátů jako pan Dostál kritizují experty MeSES, ale ne úředníky ministerstva zdravotnictví a financí, kteří nás k letošní tragédii dovedli.

O čem by tedy podle vás měly tyto volby být? Jaké jsou zásadní problémy této země a společnosti?

Volby by měly být více o covidu. V našich výzkumech Život během pandemie říká 25 procent lidí, že zná někoho, kdo zemřel. Máme vyhořelé zdravotníky. Tito lidé jsou teď politicky opuštění. Česko zatím prošlo pandemií jako jedna z nejhorších zemí světa a vlastně to působí, že by to tady nikdo nedělal lépe. To je velké zklamání i pro