Vondráček: Normální svět? Svoboda a míň zákonů. Gayové ať si natisknou oznámení, ale svatbu mohou mít jen muž a žena

V čem se podle vás budou blížící se sněmovní volby lišit od všech předcházejících?

Minimálně to bude dost vyhrocená situace, protože takový schodek, jaký jsme zaznamenali v přechozích dvou letech, tady nikdy před volbami nebyl. A nastupující vláda bude mít bezpochyby velice složitou situaci, aby ty příjmy a výdaje vyvážila. Někdo hledá cestu tak, že bude zvyšovat příjmy. Jiní, to je zase náš případ, by se spíš zaměřili na výdaje, ale určitě to nebude jednoduché. Ani jedna cesta, kterou se vydá budoucí vláda, nebude příliš populární.

Poslední průzkumy pro vás nejsou moc optimistické, u agentury STEM vám vyšla tři procenta, u Kantaru dokonce jen dvě. Myslíte si, že se vám tento trend podaří ještě zvrátit?

Kdybyste se mě před rokem ptal na stejnou otázku, možná bych si věřil méně. Ale dokázali jsme zvítězit nad Milanem Štěchem v době, kdy ještě hodinu před uzavřením volebních místností ve druhém kole sázkové kanceláře v live sázkách dávaly na našeho Jardu Chalupského kurz sedm ku jedné (Kandidát Svobodných Jaroslav Chalupský porazil v loňských volbách dlouholetého senátora za ČSSD Milana Štěcha a stal se senátorem za obvod Pelhřimov, pozn. red.). Zkrátka, někdy se ty preference mohou plést.

Přál bych si, aby to bylo přes pět procent. Ale i pokud nebude, dává smysl, že kandidujeme, protože řada lidí se zastavuje u našich stánků a jsou rádi, že kandiduje někdo, kdo věci vidí velice podobně jako oni. A hodně lidí oceňuje, že Svobodní poprvé v rámci celostátních voleb šli do nějaké volební spolupráce. My jsme byli tak trošku známí tím, že jsme přesvědčeni, že naše názory jsou ty nejlepší, a těžko jsme dělali nějaké ústupky.

První informace, kterou se o vás volič může dočíst na webu, zní: „Jsme politická formace, která brání normální svět.“ Co je to normální svět?

Za mě je normální svět něco, co