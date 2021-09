Tiché oběti pandemie: apatické děti plní ordinace terapeutů a psychiatrů. Začátek školního roku pro ně bude těžký

Skoro rok a půl zavřené školy si vybraly svou daň. Děti trpí sociální izolací, úzkostmi, fobiemi a depresivními stavy. Je jich násobně víc než před pandemií. Experti říkají, že je to neviditelná pandemie. Psychické následky dlouhodobě zavřených škol mají největší dopad na děti ve věku od dvanácti do osmnácti let – žáky druhého stupně základních či středních škol, kteří byli doma zavření nejdéle. A nejde jen o znevýhodněné děti, ale i o ty z běžných středostavovských rodin, jichž se dosud podobné problémy netýkaly. V novém školním roce tak do lavic zasedne více dětí s psychickými potížemi než kdy dřív.