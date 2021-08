Notes: Koronavirus na ústupu, boje v Afghánistánu a trochu jiná válka na obrazovce

Souhrn všeho zásadního, co dnes přinesl Deník N a další média, nabízejí v Notesu Dominika Píhová a Petr Koubský.

Globální oteplování zvýšilo pravděpodobnost přívalových dešťů v západní Evropě až devětkrát – to vyplývá ze studie, kterou dnes publikoval mezinárodní tým z klimatické skupiny World Weather Attribution. Vědci v ní porovnávali data z ničivých červencových povodní v Německu a Belgii s modely ze širšího západoevropského regionu. Závěr: podobné a ještě ničivější deště budou hrozit častěji a intenzivněji. A jaká je to zpráva pro Česko? Vlastně ne až tak děsivá, jak by se na první dobou mohlo zdát, o tom ale víc v článku Markéty Boubínové.

Zatímco v okolních zemích počet nakažených covidem-19 rychle přibývá, v Česku zůstávají čísla po celé prázdniny relativně nízká – a to i přesto, že restrikce tak důsledně jako sousedi, jmenovitě Německo a Rakousko, nevymáháme. Odpověď na to, proč tomu tak je, spolu s odborníky hledala redaktorka Iva Bezděková. Jako důvod zmiňují třeba větší promořenost i méně cest do exotických zemí, nutno ale říct, že vlídné léto ještě vůbec nemusí znamenat vlídný podzim.

Když prezident Zeman veřejně vystupuje, umí si média i témata volit velmi obratně. Jeho vyjádření k Afghánistánu v rozhovoru pro Blesk jsou na první pohled prozápadní a nekonfliktní. Až pečlivější analýza, jakou udělal kolega Jan Wirnitzer, odhalí podstatu sdělení. Tou je zpochybnění českého členství v NATO. „Naše zbrojní výdaje by se nyní, když investovat do NATO je tak trochu vyhazováním peněz, měly soustředit na národní obranu, na národní akvizice,“ říká prezident. Z toho plyne, že naši národní obranu vidí jinde než v kolektivním obranném systému Západu. Jehož členy jsme se mimochodem stali v době, kdy Miloš Zeman byl předsedou vlády. Byl to týž člověk, nebo jde o shodu jmen?

Atentát 1942 a Svoboda 1945 jsou hry z produkce studia Charles Games, jež je součástí Univerzity Karlovy. V českým poměrech zní pořád ještě nezvykle, že se v akademickém prostředí berou počítačové hry vážně. Kolega Jakub Zelenka vypráví příběh Charles Games a popisuje, jak produkce studia slaví úspěchy u hráčů i odborných porot.

Rozhovorem s předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem pokračuje předvolební speciál Studia N, v němž kolega Jan Moláček postupně hovoří s šéfy všech relevantních politických subjektů kandidujících v podzimních volbách. V dnešním podcastu hovoří Vondráček o záměrech uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci. Odpovídal například na otázku, do jaké míry mu připadají slušní členové brněnského politického hnutí Slušní lidé, kteří jsou na kandidátce jeho strany. V roce 2017 se toto hnutí ocitlo na seznamu extremistických organizací vedeném ministerstvem vnitra. Co na to Libor Vondráček? To si poslechněte sami.

Chirurgové pracují nožem. Tím pádem působí krvácení. Zastavit ho není tak snadná záležitost, jak byste si mohli myslet, zejména když jde o vnitřní orgány. Tým z MIT v Bostonu přichází se zásadně novým řešením, které odkoukal od vilejšů – to jsou takoví ti přisedlí korýši, které najdete v moři na kamenech pod vodou. A neodtrhnete je ani za nic, když si nevezmete pořádné páčidlo. Tajemstvím vilejšů je lepidlo, které se teď podařilo laboratorně napodobit. Krvácení zastavuje během několika sekund.

Fabia Combi, jedno z nejoblíbenějších českých levných aut, končí.

Isaac Asimov byl nejen slavný autor sci-fi sérií o robotech a Nadaci, ale taky „starý prasák“ (v originále: dirty old man). V době, kdy žil, se to tolerovalo. Jak se na něj dívat dnes?

Na mnoha místech světa lidé dodnes komunikují hvízdavými jazyky, které jsou možná pozůstatkem z dávné minulosti.

Přes respirátor nebo roušku nejsou slyšet vaše modlitby, varuje americký televizní kazatel Jim Bakker.

