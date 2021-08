Polovinu osnov lze škrtnout. Místo stélky lišejníku by se žáci měli učit, co s nemocnou babičkou

Na rozdíl od osnov, které to vymezovaly zcela přesně, to ale činí jen „rámcově“ se značnou svobodou pro každou školu. Nyní se chystá jejich velká revize. Ta má „reagovat na aktuální trendy vývoje společnosti“, což se píše ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, kterou loni schválila vláda. Podle ní by se mělo učit méně detailů a mělo by dojít k „výraznému snížení objemu celkového učiva“.

Před nedávnem ministerstvo školství provedlo takzvanou malou revizi. Do Rámcových vzdělávacích programů (RVP) přibyla informatika. Pozdě, ale přece. A pár věcí z jiných předmětů se tedy muselo škrtnout. To proto, aby se vůbec mohlo všechno stihnout (stejně se nestihne). A právě škrtání vyvolalo bouři nevole.

Podívejme se na to, kdo je pobouřen a