Kázal lockdown a roušky, sám slavil v restauraci. Guvernérovi Kalifornie hrozí tvrdý pád

Ještě nedávno se zdálo, že populárnímu kalifornskému guvernérovi nestojí nic v cestě do Bílého domu. Teď Gavin Newsom bojuje o politické přežití ve státě, kde měl mít většinu lidí na své straně.

Charismatický guvernér Kalifornie Gavin Newsom je považován za hvězdu demokratů, která má potenciál dotáhnout to až do Bílého domu. K tomu vede stát, který dvacet let volí demokratické prezidenty, navíc stále spolehlivějším poměrem hlasů.

Tak jak je možné, že za tři týdny, uprostřed svého prvního volebního období, už náhle guvernérem být nemusí?

Má to na svědomí pár republikánů, kteří se rozhodli, že se ho pokusí odvolat. A mají velkou šanci, že se jim to podaří – stejným způsobem, jako se jim kdysi povedlo prosadit Arnolda Schwarzeneggera.