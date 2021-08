Notes: Cibule u Okamury za sedm korun, další kolo střetu Hradu s BIS a novinky z PPF

Souhrn všeho zásadního, co dnes přinesl Deník N a další média, nabízí v Notesu Jan Moláček.

Zvýšení daní nás zřejmě nemine, i když ho politici v předvolební kampani obcházejí jako nášlapnou minu. Kontext a reálné možnosti, které budou mít ti zvolení, detailně analyzoval Jan Pavec.

Poslankyni ANO Zuzanu Ožanovou někdo odposlouchával v její kanceláři na radnici v ostravské městské části, kde působí jako starostka. Zjistila to policie a Lukáš Prchal. Kdo štěnici političce do kanceláře nainstaloval, ale zatím neví ani policie, ani Lukáš.

Kolega Prchal se také věnuje údajnému odposlouchávání BIS v okolí prezidenta Zemana. Dnes byl hostem Filipa Titlbacha v podcastu Studio N.

Co říkají na Zemanovo obvinění experti z řad bezpečnostní komunity, to zjišťoval Kirill Ščeblykin. Vesměs ho pokládají za pokračování prezidentových útoků proti BIS, která se pochopitelně jeho nejbližším spolupracovníkům těžko může nevěnovat.

Propad Home Creditu strhl do ztráty celou finanční skupinu PPF. Co dalšího píše ve své první výroční zprávě po smrti Petra Kellnera? Zjišťoval Jan Úšela.

Špatná zpráva – podzimní vlně covidu se nevyhneme. Dobrá zpráva – umře nás na ni méně. Novinky ze světa očkování proti covidu shrnuje Petr Koubský. Vakcína chrání proti těžkému průběhu, méně proti přenosu.. To se sice ví a píše už delší dobu, poznatky se ale neustále zpřesňují a Petr s nimi drží krok.

Kauzy někdejšího ministra zdravotnictví Petra Arenbergera bude řešit i Etická komise Univerzity Karlovy. Podnět podal děkan 3. lékařské fakulty Petr Widimský, zjistila Barbora Janáková.

Ivan Adamovič vás pozve do jižních Čech, nikoliv ale k rybníku, na budvar či šumavskou túru, nýbrž do galerie. Respektive hned do tří.

Petra Procházková mluvila s běloruskou rodinou, jejíž dvě členky – mladé sestry – se ocitly v Lukašenkově kriminále za aktivity, které jeho režim vyhodnotil jako nebezpečné. Což se v dnešním Bělorusku může stát skoro každému, kdo se opováží projevit jen trochu svobodně, jak dokazuje i jejich příběh.

O regulaci technologických gigantů se roky mluví, ony samy zatím bohatnou a sílí. Velká pětka (Amazon, Apple, Facebook, Google a Microsoft) inkasovala rekordní zisky v době pandemie. Zda je možné, přínosné či nutné jim přistřihnout křidýlka – nebo spíš obří křídla a drápy – se v komentáři zamýšlí Ivan Mikloš.

Z víkendových textů Deníku N stojí za pozornost mimo jiné reportáž Barbory Janákové z předvolebního „jarmarku“ SPD v Olomouci. Cibule po kile za sedm korun šla na dračku, Okamurova moudra také.

Co se píše jinde:

Novinky vyzpovídaly Alexandra Vondru. Místopředseda ODS vyloučil vládní spolupráci s Andrejem Babišem, ne však s hnutím ANO.

Server Seznam Zprávy odkrývá pozadí dalšího přemetu na ministerstvu zdravotnictví. Vláda původně oznámila, že testy na covid budou od září zdarma pouze pro děti a vážně nemocné. Pak obrátila a chce je proplácet všem, podle Seznamu po tlaku premiéra Babiše.

Angela Merkelová se pokouší na sklonku své kancléřské dráhy otupit kritiku ohledně spolupráce s Ruskem na plynovodu Nord Stream 2. Přijela kvůli tomu do Kyjeva, kde podle Financial Times ujistila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Německo Rusku neumožní, aby používalo plyn jako zbraň.

V zítřejším tištěném Deníku N najdete:

Reportáž z Českého jarmarku SPD: Neočkovaný Okamura sklidil aplaus, cibuli vykoupili

Poslankyně ANO měla v kanceláři odposlech, našla ho policie

Reportáž z hořícího Řecka: Popel u Atén padá a dým polkl slunce

Etická komise UK řeší Arenbergera

Ukrajina slaví třicet let samostatnosti se zkráceným (ale vlastním) mečem

Fejeton Jiřího Kratochvila: Circulus vitiosus

Z dnešního Notesu je to vše, prožijte klidný pracovní nebo prázdninový týden.