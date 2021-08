V zimě byl Cheb symbolem selhání, teď tu zapomněli. Problémy obnažené covidem ale zůstaly

V pošmourném dopoledni se u náměstí po cestě domů zastaví senior. Sesedne ze sedla svého kola a zběžně se podívá na úřední desku chebské radnice. Je zde několik smutečních oznámení, nikoho nezná. Po chvilce nasedá a jede dál.

Dalo by se říci, že je to běžný výjev z okresního města. Zde v Chebu má ale mnohem hlubší symboliku. Tabule smutečních oznámení v době největší krize ukazovala, jak moc město covid zasáhl – a kolik životů to stálo.

Právě Chebsko bylo před půlrokem nejvíce zasaženým regionem v Česku. Ve městě a jeho okolí se rozšířila britská mutace, pacienti přeplnili tamní nemocnice a město se Cheb se stal jednou ze smutných připomínek, jak Česko nezvládlo koronavirovou krizi. Dnes, půl roku poté, už ale téma nerezonuje.

Senior Zbyněk, který se u vývěsní desky se smutečními oznámeními zastavil, se na postup vlády v koronavirové krizi dívá s odstupem kriticky. Ve volbách to pro něj ale není hlavní téma. Říká sice, že vládní hnutí ANO Andreje Babiše volit nebude, důvody jsou ale jiné.

„Samozřejmě že ten koronavirus asi je i jejich chyba, ryba vždycky smrdí od hlavy. Já se spíš bojím dluhů, které tady po téhle vládě zůstanou,“ popisuje.

Stejně tak je kousek od náměstí trojice kamarádek v důchodovém věku, které se představují jako Bětka, Maruška a Inka. Koho budou volit, říci nechtějí. Zpětnou optikou ale nevnímají, že by za tragickou situaci mohla vláda nebo vládnoucí hnutí. „To je tak vždycky, lidé chtějí cestovat, pak se to rozšíří. Já jsem nikam nechodila a ani jsem to nechytla,“ popisuje paní Inka.

Cheb dopadl z pohledu počtu obětí covidu tragicky. Potvrzených obětí je zde 195, v celém okresu pak 571 lidí, další stovky až tisíce si zde prošly nemocnicemi v okolí. V době před půl rokem zde byla úmrtnost jako v Bergamu, italském okrese, který byl symbolem tragických dopadů první vlny covidu.

Na houkání sanitek se zapomnělo

Koronavirus v Chebu přinesl mnoho příběhů. Jedním z nich je ten, který prožila Jana Frajtová. V nejtěžším období onemocněla celá její rodina. Tatínek, který patří do rizikové skupiny, se s těžkým zápalem plic ocitl na jednotce intenzivní péče chebské nemocnice. Byl uveden do umělého spánku, pro nedostatek místa ale