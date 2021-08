Afghánistán je hra Američanů, Evropa potřebuje vlastní obranu. Ale vážně Západ neuspěl?

Jako slovenský premiér v roce 2002 rozhodoval Mikuláš Dzurinda o vyslání slovenských vojáků do Afghánistánu. Jak si tehdy Slováci stáli vůči rozhodujícím Američanům? Proč návrat Tálibánu nepokládá za prohru Západu, ale o šíření demokracie by dnes už nemluvil? Evropská unie má nejvyšší čas zbavit se vojenské závislosti na USA a pomoci může právě Slovensko nebo Česko, míní Dzurinda ve velkém rozhovoru s Denníkem N.

Proč Západ v Afghánistánu neuspěl?

Nejprve bych za to vaše konstatování přidal malý skromný otazník. Opravdu Západ v Afghánistánu neuspěl? To uvidíme. Pohřební řeči jsme vedli i o arabském jaru. A také o Iráku, přičemž dnes to s Irákem vůbec nevypadá tak katastrofálně. Proto se mi zdá, že i v případě Afghánistánu musíme počkat tři, čtyři, pět, možná až deset let. Až potom můžeme vyslovit jasný závěr.

Podle vás to, co teď sledujeme v Afghánistánu, není prohra Západu?

Momentálně to vážně vypadá tak, že to Američané zbabrali. A ano, zbabrali to. Ale jestli je to neúspěch nebo katastrofa i ze střednědobého hlediska, to si teď netroufám říct.

Proč nejste takový pesimista?

Obyvatelé Afghánistánu jsou dnes jiní, než byli před dvaceti lety. Mnozí z nich viděli, že se dá žít lépe a jinak než jen držet „hubu a krok“ a bát se od rána do večera. A myslím, že tento posun vnímá i Tálibán. Nebude to mít jednoduché. Nezdá se mi, že by Afghánistán na tom byl ekonomicky tak dobře, aby si mohl dovolit obrnit se proti celému světu. Bude potřebovat „hnusný Západ“, a bude ho potřebovat hodně. Ve slovenském i zahraničním tisku čtu hrozné žalozpěvy, ale já bych to až tak defétisticky neviděl.

Je ještě nějaký důvod, kromě těch už vzpomínaných, proč nejste takový defétista?

Jsou i další. Usáma bin Ládin už nemůže organizovat žádné teroristické útoky. Od pádu dvojčat nečelila žádná západní metropole srovnatelné katastrofě, jakou byly útoky z 11. září. Problémem takových defétistických žalozpěvů je, že si nekladou otázku, jaká by byla alternativa, kdyby Západ nezasáhl. Dnešní výsledek je, že Al-Káida