Řada politiků a vysoce postavených úředníků o tom mluví, někteří z nich mají kvůli obavě z odposlouchávání ve svých kancelářích i rušičky. Jen málokomu se ale „poštěstí“ najít ve své kanceláři štěnici. Právě to se nedávno stalo poslankyni a starostce městské části Moravská Ostrava a Přívoz Zuzaně Ožanové (ANO).

„Bylo to kvůli politice.“ Poslankyně ANO měla v kanceláři odposlech, našla ho policie

Na štěnici Ožanovou upozornila sama policie, která na informaci narazila při vyšetřování jiných případů. Odposlouchávací zařízení nakonec policejní technici našli v její kanceláři na radnici městské části Moravská Ostrava a Přívoz.

„Někdo kriminalistům řekl, že mám v kanceláři odposlechy. Já jim řekla, že o tom nic nevím, ale že by to mohlo být spojené s politikou, jsem starostka a poslankyně. Všichni si myslíme, že nás někdo odposlouchává a děláme si z toho s politiky srandu. A já nejsem zase tak důležitá… Brala jsem to s nadhledem,“ vypráví politička s tím, že policie na ni naléhala, a tak svolila s prohlídkou kanceláře.

Specialisté přijeli z Prahy 1. dubna a začali její kancelář na ostravské radnici prohledávat. „I vyšetřující policista byl v šoku, protože