Levnější výzkum vesmíru i díky týmu z Brna: gama záblesk detekovala družice velká jako krabice mléka

Nápad monitorovat gama záblesky pomocí nanosatelitu se zrodil už před pěti lety. Norbert Werner s ním přišel krátce poté, co došlo ke zničení japonského rentgenového astronomického satelitu Hitomi, na kterém brněnský astrofyzik řadu let spolupracoval. „Byla to velká mise a z jejího nezdaru jsem byl pochopitelně velmi zklamaný,“ vzpomíná Werner.

Sonda Hitomi vydržela na oběžné dráze pouhých čtyřicet dnů a vlivem rotace se zcela rozpadla. „Naše veškeré úsilí přišlo během chvilky vniveč. Pokud dojde k takovému zničení, můžete začít úplně od znovu. Vytvořit kopii takto velké družice navíc trvá spoustu let,“ říká docent brněnského Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky.

Norbert Werner se proto společně se svým maďarským kolegou a dlouholetým přítelem Andrásem Pálem z Konkolyho observatoře v Budapešti rozhodl vyvinout výrazně menší satelit, na který nebude zapotřebí tolik součástek, peněz i času. „Říkali jsme si, že