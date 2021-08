Prezidentův vrtoch a další útok na BIS. Experti reagují na Zemanovy výroky o odposleších

Za prezidentův vrtoch nebo za další ze stupňujících se útoků vůči civilní kontrarozvědce označili odborníci oslovení Deníkem N výroky prezidenta Miloše Zemana o tom, že ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka před několika lety nařídil odposlechy lidí z nejbližšího okolí hlavy státu. Jaký to může mít důsledek, se ale experti neshodují. Zatímco podle Jana Paďourka z CEVRO Institutu, bývalého náměstka ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), Zemanova slova škodí BIS i České republice, exšéf civilní rozvědky Karel Randák má za to, že by aktuální výroky zpravodajcům ublížit neměly. Kauzu řešili členové vlády za ANO a bude se jí zabývat i sněmovní komise pro kontrolu BIS, která se sejde ve čtvrtek.