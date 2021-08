Třicet let ukrajinské samostatnosti se zkráceným mečem

Ukrajina se třicet let od vyhlášení nezávislosti v srpnu 1991 nachází ve složité situaci. Formálně samostatný stát se od přelomu let 2013 a 2014 proměnil v jeden z neuralgických bodů světové politiky – snaha o podepsání asociační dohody s EU položila jednoznačně na stůl otázku geopolitického směřování země. Pozornost naší i světové veřejnosti však bohužel někdy až příliš upoutávají boje v Donbasu a ze zorného pole mizí nebo se do něj vůbec nedostanou záležitosti v konečném důsledku zásadnější.