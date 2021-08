Odborníci doporučili třetí dávku očkování za osm až dvanáct měsíců. Plošně zatím jen pro seniory

Podle doporučení České vakcinologické společnosti by v Česku mělo začít očkování třetí dávkou osm až dvanáct měsíců po druhé dávce, což by u prvních očkovaných vycházelo už na říjen. U některých lidí s výrazně sníženou imunitou pak doporučení mluví dokonce o čtyřech až osmi týdnech po druhé dávce. Ministerstvo zdravotnictví údajně v současnosti už vlastně neřeší, zda bude třetími dávkami očkovat, ale kde a koho.

Zdroj z ministerstva zdravotnictví Deníku N řekl, že se nyní především řeší, jak bude vlastně očkování třetími dávkami (a zároveň očkování lidí, kteří zatím vakcínu nedostali) v budoucnu probíhat. Na stole jsou totiž podle něj stále ještě dvě varianty – nechat na podzim fungovat stávající systém včetně očkovacích míst a velkokapacitních center či se přiklonit především k očkování u praktiků, což byl původní plán.

V létě totiž ministerstvo zaznamenalo (očekávaný) snížený zájem o očkování – do včerejšího dne bylo oběma dávkami naočkováno 5 525 548 lidí, což je něco málo přes polovinu české populace. Proto podle zmíněného zdroje vedení ministerstva řeší, zda nechat v provozu centra, kde by se pokračovalo v plošném očkování populace, a zároveň by se tam posléze očkovalo i třetími dávkami.

Vakcín je přitom v této chvíli dostatek a neměly by chybět ani pro třetí dávky.

Kdo může dostat třetí dávku?

„Pan ministr už minulý týden řekl, že třetí dávka očkování proti covidu-19 bude určena primárně pro