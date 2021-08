PolitikoN: Okamura vyprodal cibuli za dvě hodiny, Babiš dál rozdává zmrzku. A co ČSSD?

ČSSD oficiálně zahájila předvolební kampaň. Prý se v říjnu chce dostat do Sněmovny, o čemž by, s ohledem na viditelnost jejích politiků v poslední době, mohl leckdo pochybovat. Zatímco se jedna z našich nejstarších politických stran rozkoukává, premiér Andrej Babiš pokračuje v rozdávání zmrzliny a Tomio Okamura na jarmarku SPD vypráví o pohlavních orgánech mužů a žen. Týdenní shrnutí politických událostí připravila Hanka Mazancová.

Sociální demokracie oficiálně zahájila kampaň. V neděli, na nádvoří Lidového domu. Strana chce voliče v podzimním klání nalákat na témata životních jistot. Heslem tak bude: „Aby nikdo neohrožoval vaše životní jistoty.“ Představitelé strany s tímto sloganem vyrazí do měst a vesnic přesvědčovat občany, aby volili právě ČSSD. Starosta Náchoda a poslanec Jan Birke při zahájení kampaně také neváhal reagovat na kritické komentáře, že je jejich strana mrtvá: „Jsme moc rádi, že tato strana žije!“

To my jsme zase moc rádi, že jste nám to – alespoň na chvíli – připomněli. Včetně toho, že i po 9. říjnu by sociální demokracie ráda usedla do poslaneckých lavic. To je poměrně důležité sdělení, neboť z