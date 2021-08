Covid na podzim: s deltou se potkáme všichni, ale všichni nedopadneme stejně

„Připravujeme strategie na podzimní vlnu, odhadujeme, že by měla být asi na sedmdesáti procentech loňské,“ řekla tento týden v rozhovoru s ČT24 hlavní hygienička Pavla Svrčinová. To je závažné tvrzení. Pokud ho vezmeme doslova, znamenalo by to, že během tří posledních měsíců letošního roku zaznamenáme kolem 450 000 nových případů covidu a 7800 úmrtí s touto diagnózou; a dále tomu úměrný počet hospitalizací včetně JIP. Je taková hrozba reálná?

Nynější situace se od léta 2020 naprosto liší, ve většině ohledů k lepšímu. Především probíhá očkování. Pět a půl milionu lidí ho už má ukončené, dalších asi 350 000 má v tuto chvíli jednu dávku a na druhou čeká, očkování dál probíhá. Nejsou to počty, které by zaručovaly mytickou kolektivní imunitu, o té se ostatně už ani nemluví, ale znamená to, že přinejmenším 60 % obyvatelstva, nejspíš o něco více, by mělo být na podzim solidně chráněno.

Dále jsou tu ti, kteří covid prodělali a měli by tudíž mít imunitní systém připravený na podobné úrovni, jakou lze získat očkováním. Není jasné ani to, kolik jich je, ani to, do jaké míry