Zeman tvrdí, že jeho okolí odposlouchává BIS, Babiš to měl zastavit. Zásadně odmítám, že jsem se o to zajímal, reagoval premiér

„Vysoký důstojník BIS mě informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí. A to i mě. Já ale mobilní ani jiný telefon nemám. Ale když se s nimi bavím, jsem odposloucháván i já,“ řekl prezident Zeman v rozhovoru pro deník Blesk s tím, že věc s premiérem Babišem probíral.

„Později mi pan premiér sdělil, že odposlechy zastavil. Ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují,“ dodal Zeman. Tyto informace mu prý poskytli dva vysocí důstojníci BIS.

Premiér přitom nemá zákonné pravomoci, jak by něco takového mohl udělat, což sám Zeman připustil. Prezident následně údajný premiérův slib zpochybnil. „Zastavení může udělat jenom ve zcela výjimečných případech, pokud vůbec,“ řekl k tomu prezident. Premiér se záhy vůči prezidentovým slovům ohradil.

„Zásadně odmítám, že bych se kdykoliv zajímal o to, koho naše služby odposlouchávají,“ reagoval Babiš.

„Vláda ani já jako premiér nemáme žádnou kompetenci pro povolování a zastavování odposlechů a samozřejmě nemám ani žádné informace o tom, koho BIS nebo policie odposlouchává,“ dodal Babiš s tím, že všechny odposlechy kontrarozvědky povoluje soud.

Kontrarozvědka se zodpovídá premiérovi a vládě. V současné době je jejím vedením pověřen Michal Koudelka, kterého vláda Zemanovi navrhla šestkrát na povýšení do hodnosti generála. Zeman Koudelkovo povýšení odmítá, kontrarozvědku i jejího ředitele opakovaně kritizoval a zpravodajce veřejně dehonestoval. Nedávno po Babišovi požadoval, aby Koudelku znovu do čela BIS nejmenoval – Babiš proto v polovině srpna Koudelku znovu do vedení BIS nejmenoval, pověřil jej však i nadále jejím vedením.

Sám prezident Zeman podle svých slov informace, které nyní zveřejnil, neověřoval. „Vycházím z informací z útrob BIS. Nevidím důvod, kromě informací premiéra, abych se tím dále zabýval,“ odpověděl Zeman na otázku, zda si informace ověřoval třeba na Vrchním soudu, jehož předseda musí odposlechy BIS schválit.

Bývalý ředitel BIS Jiří Růžek Deníku N řekl, že prezident mohl prozradit utajované informace, pokud bylo to, co řekl, pravdivé. „Pan prezident se chová, jak se chová, a nikdo mu nemůže poručit, aby se choval jinak,“ reagoval Růžek.

Potvrdil, že premiér nemůže zasahovat do probíhajících operací. „Kdyby byla dodržena litera zákona, neměl by do toho nijak zasahovat,“ řekl bývalý ředitel. „Já jsem takový případ nezažil, ale může se