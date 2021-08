Od Zátopka po nový film režiséra RoboCopa. Začal 55. ročník filmového festivalu v Karlových Varech, se silnou českou účastí

Pětapadesát ročníků je dlouhá doba, tak nás neudiví, že se organizátoři festivalu v úvodním ceremoniálu ohlížejí nazpátek. Udivit nás může, že si při tom moderátor Marek Eben neodpustí povzdech nad tím, že svět, který uměl (ve znělce festivalu z roku 2000) ocenit nahé ženské tělo jako povznášející a krásné, je ten tam. Namísto, aby festival hleděl vpřed, falešně teskní po zániku světa starých hodnot.

Zahajovací ceremoniál následně provedl ještě jedno, logičtější ohlédnutí, a to za filmovou kariérou herce Michaela Cainea. Ten zde převzal cenu za celoživotní přínos filmu. „To, co jste pro mě udělali, je úžasné. Dali jste mi cenu za to, že jsem celý život dělal něco, co jsem dělal s největší láskou,“ řekl dojatý herec. „Měl jsem prostě štěstí.“

Česká úroda

Divák se zájmem o české filmy se statusem „události“ jistě potřebuje vidět Zátopka, který zde má světovou premiéru. Režisér a producent David Ondříček má rozhodně cit pro důležitost a daří se mu vždy přinejmenším vyprodukovat dílo, které důstojně zaujme roli „velkého filmu“. Co do diváckého zážitku si musíme počkat na první reakce, nicméně skutečností je, že potěcha z těchto filmů často u cílového publika pramení právě z toho, že jsou při jejich návštěvě svědky filmové události – a pak nejspíš nejde udělat chybu. Film je navíc s festivalem propojen produkčně: producentem Zátopka je shodou okolností výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha, režisér David Ondříček je autorem slavné znělky festivalu z roku 2002 s triem Tros Sketos.

Filmovou událostí jiného druhu je