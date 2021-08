Vypít denně osm sklenic vody? Nikdo neví, kde se ta myšlenka vzala, říká autor Knihy, která vám možná zachrání život

Jak reagujete, když se vás někdo zeptá, jestli fungují návody typu „tahle potravina vám spálí všechen přebytečný tuk“?

Většinou se ho zeptám, jestli mu to nezní příliš jednoduše. Kdyby to bylo tak jednoduché, byli bychom skoro všichni hubení a zdraví. Časopisy prodávají titulky jako „sedm jednoduchých kroků, díky kterým budete vypadat jako vytesaní do kamene“. Ale na ulici jsem si po jejich vydání nevšiml hordy vytesaných lidí. Lidé těmto radám zase a znovu propadají ze zřejmých důvodů – chtějí, aby to takhle jednoduché bylo. Rozumím tomu, taky bych chtěl dosáhnout dlouhého života a skvělé postavy bez velkých obětí a změny životního stylu.

Může za upřednostňování pohodlných a rychlých „řešení“ před fakty evoluce?

Je to nepochybně její chyba. Jak řekl Edward Osborne Wilson (americký biolog, pozn. red.), máme paleolitická těla, neolitickou mysl a středověké instituce. To není moc dobrá kombinace. Evoluční psychologové tvrdí, že rychlá rozhodnutí a myšlenkové zkratky jsou dědictvím dávné minulosti, kdy pro nás logické myšlení a dlouhé vyhodnocování situace nebyly výhodné. Jelikož civilizace je stará jen 11 tisíc let, evoluce neměla čas to dohnat a naše mysl má tendenci fungovat zastarale.

Jak se dá mozek paleolitickému myšlení odnaučit?

Vědeckou výchovou a vysvětlováním toho, jak věda funguje. Nevím, jak u vás, ale v Británii bohužel děti stále učíme stylem: „Tohle je fakt, zapamatuj si ho a na shledanou.“

Graham Lawton Vystudoval biochemii na King’s College v Londýně, kde také získal titul MSc. (magistr přírodních věd) v oboru vědecké komunikace. Je kmenovým autorem časopisu New Scientist a za svou publikační činnost získal řadu ocenění. Je autorem knihy Kniha, která vám může zachránit život, kterou ve slovenštině vydalo nakladatelství N Press. Žije v Londýně.

V knize píšete o množství trendů zdravého životního stylu, které nefungují nebo zatím nejsou podpořeny vědeckými důkazy. Už vám někdy přátelé v kavárně řekli, že nechtějí poslouchat o zbytečnosti multivitamínů nebo otužování?

Dávno jsem lidem přestal