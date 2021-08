Letní Letné francouzský přízvuk sluší. Od divadla k akrobacii a zpět – na co zajít?

Všechny čtyři zahraniční company, jak se říká novocirkusovým souborům, letos přijely z Francie. Jak prozradil v našem rozhovoru ředitel festivalu Jiří Turek, zájem byl také o umělce z jiných zemích, ale nejrůznější covidové restrikce nakonec jejich příjezd neumožnily.

Letní Letná jako by roční pauzu ani moc nepocítila. Opět jede vpřed v dokonalé souhře pořadatelů jako bezchybný stroj na úžas. Jen návštěvníků je tu opticky o něco méně. Snad i proto, že je u vchodu do stanů, kde se představení odehrávají, nově potřeba ukazovat nejen lístek, ale i potvrzení o covidové bezinfekčnosti. Festival sice nabízí test a potvrzení přímo na místě, jenže systém to někdy nestíhá, takže se může stát, že na výsledek testu budete čekat namísto avizovaných dvaceti minut i tři čtvrtě hodiny. Doporučujeme raději si potvrzení přinést s sebou.

Hlavní zahraniční hosté přivážejí představení, která se pohybují na ose mezi dvěma póly. Jeden je artistický, druhý