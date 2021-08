Ishigurova Nokturna aneb záchvěv naděje před každodenním pádem do temnoty

Kazuo Ishiguro je britský spisovatel japonského původu oceněný krom jiného Nobelovou cenou za literaturu. Proslavil se především svými romány, z nichž nejznámější je Soumrak dne z roku 1989, úspěšně zfilmovaný s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli. Vyvrcholila v něm první etapa autorovy tvorby, která reflektovala jeho postavení Japonce vychovaného a plně srostlého s poválečnou Británií. Pozornost si ovšem zaslouží i autorovy pozdní práce, v nichž nezřídka experimentuje s populárními žánry. Neopouštěj mě (česky 2007) je milostný příběh z farmy klonů, které nemají nárok na plnohodnotný život. Pohřbený obr (česky 2016) je surrealistická meditace nad zapomněním vystavěná na motivech převzatých z artušovského cyklu. A zatím poslední, česky dosud nevydaný sci-fi román Klara and the Sun, je v širší nominaci na Bookerovu cenu. Nokturna jsou autorovou jedinou sbírkou povídek. A právě povídky nabízejí dost možná nejvstřícnější vhled do Ishigurovy tvorby.

Rezervovaná genialita

Kazuo Ishiguro bývá opakovaně spojován s komorními příběhy uzavřených postav, které jsou důsledně rezervované a skryté za hradbou zdvořilostních frází, osobních rituálů i společenských konvencí. Málokdo umí tak gradovat