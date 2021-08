Notes: Země, kde je každá katastrofa možná, zbraň lepší než kulomet a gypsycoin

Bojovníci s plnovousem se překvapivě rychlým dobytím Afghánistánu zmocnili i velkého množství zbraní a armádní výzbroje. Co ale s výbavou svedou? Nejspíše dost na to, aby terorizovali Afghánce, ale na válku to zřejmě stačit nebude. A mají taky jednu zbraň, která je nejspíš lepší než kulomet: status na sociální síti. O zbraních, které padly do rukou tálibů, i o americkém úklidu píše Jan Wirnitzer.

A tomu, jakých zbraní se tálibové zmocnili, se věnuje i dnešní podcast Studio N.

Proč se Západem vycvičená afghánská armáda zhroutila před neprofesionálními táliby tak rychle? „Porážka vládních sil je totiž do značné míry způsobena příliš ambiciózním plánem USA postavit afghánskou armádu podle západního vzoru,“ píše v komentáři Lukáš Dyčka. Tálibové mají podle něj na rozdíl od afghánské armády vyšší motivaci nebo lepší strukturu organizace, která jim je vlastní.

Z Kábulu dnes vyrazil třetí český evakuační speciál, na jehož palubě jsou i afghánští tlumočníci i s rodinami. Jen tedy není jasné, kolik přesně lidí veze (78 vs. 62).

Vicepremiér Jan Hamáček už chce řešit jejich integraci. A řešit ji chce s hejtmany. Jenže ti tvrdí, že s integrací mohou jen těžko pomoci, protože na rozdíl od obcí nedisponují žádnými bytovými fondy. „Vnímám jeho výrok jako nesmyslný výstřel, nikdo nevíme, o kolik lidí se přesně jedná. Zda to jsou maminky s malými dětmi, nebo to jsou převážně muži,“ reagoval na Hamáčkův plán hejtman Kuba. Více o Hamáčkově plánu píše Zdislava Pokorná.

„Haiti je země, kde je každá katastrofa možná,“ prohlásil reverend Corneille Fortuna. Jednu z nejchudších zemí světa Haiti o víkendu postihlo ničivé zemětřesení, a navíc na zemi udeřila tropická bouře. Neštěstí si vyžádalo už téměř dva tisíce obětí a další lidé jsou stále pod sutinami. Mnoho zraněných se nemůže dostat do nemocnice, a tak leží na matracích podél cest. Ničivé zemětřesení zemi postihlo i před 11 lety, kdy zahynulo přes 212 tisíc lidí. Otázkou tedy je, proč právě Haiti? Odpověď je jednoduchá: leží v seismické zóně, vysvětluje seismolog ze Slovenské akademie věd Kristián Csicsay.

České ministerstvo zahraničí pomůže Haiti částkou 2,5 milionu korun. Česko také vyslalo dva hasičské experty do mezinárodního týmu, který bude pomáhat při koordinaci zásahů místních sil po zemětřesení.

Propaganda se pojí především s nedemokratickými režimy nebo válkou. Využívají ji ale i demokraté. Jenže s ní neumí pracovat tak dobře jako komunisté. „Dělání hlupáků z agentů StB se nám může do budoucna vymstít. Zapomínáme, že dokázali zmanipulovat i poměrně chytré lidi a dostat třeba Heliodora Píku nebo Miladu Horákovou. Čeští filmaři se to snaží zjednodušit, ukázat dobro a zlo. To není úplně dobře, potom budeme celou ideologii hrozně podceňovat,“ říká v obsáhlém rozhovoru odborník na propagandu Lukáš Horák, který také vysvětluje, proč je podle něj z hlediska propagandy horší seriál Chalupáři než Major Zeman.

Počty případů úzkostí a depresí u teenagerů posledních pár let vzrůstají. Nová studie ukázala, že teenageři se začali cítit osamělejší zhruba ve stejnou dobu, kdy většina z nich začala používat smartphony. „Tato analýza nedokazuje, že smartphony a sociální sítě jsou hlavním důvodem nárůstu teenagerské osamělosti. Ukazuje ale, že několik dalších příčin je méně pravděpodobných. Pokud má někdo lepší vysvětlení pro celosvětový nárůst studentské osamělosti, velmi rádi si ho vyslechneme,“ píšou autoři studie.

Manželé z Brna vytvořili aplikaci, která z rentgenových snímků dokáže během vteřiny vyhodnotit stav plic a detekovat případná onemocnění. „Od ledna byly české nemocnice zahlcené a přišla hlavní vlna plicních nákaz způsobených onemocněním covid-19. Chtěli jsme zaneprázdněným lékařům pomoci,“ zdůvodňuje rozhodnutí Daniel Kvak. Svůj projekt chtějí na podzim představit lékařům.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

– Na Facebooku se daří hlavně Okamurovi, boduje ale i Babiš

– Hamáček oznámil, že chce o Afgháncích jednat s kraji. Ty o tom nevědí

– Americký biometrický systém v rukou Tálibánu

– Bartoš: „Když do nás někdo buší, budeme se bránit“

Krátké zprávy ze světa i domova

„Král Romů“ Rumun Daniel Cioaba založil kryptoměnu gypsycoin. Usnadnit má finanční transakce mezi Romy po celém světě. Novou kryptoměnu si už koupilo 1600 lidí.

Novinářka CNN Clarissa Wardová uvedla na pravou míru vyznění fotografií, které po nedělním převzetí moci Tálibánem v Kábulu kolovaly po sociálních sítích. Koláž původně upozorňovala na to, že jí Tálibán přikázal zahalit se. „Vždycky dřív jsem v ulicích Kábulu nosila pokrývku hlavy, jen jsem nemívala vlasy kompletně zakryté a nenosila jsem abáju,“ napsala Wardová na Twitteru.

Senát schválil odškodnění za výbuchy ve Vrběticích. Pro bylo 58 přítomných, proti nebyl nikdo. Bod byl přijat bez větší diskuse. Zlínský kraj, obce i jejich obyvatelé by si tak měli rozdělit téměř 700 milionů korun.

Hasiči ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku dnes zasahovali u požáru a masivního úniku plynu. Důvodem byl překopnutý plynovod. Několik lidí muselo být evakuováno, nikdo ale neutrpěl zranění. Na video z místa se doporučuji dívat se zvukem.

Do letošního března byla v Česku vystavena koronaviru až polovina dospělé populace, naznačuje studie. Procento zahrnuje i ty, kteří nemoc prodělali asymptomaticky a nenechali se testovat.

Premiér (a někdejší velkotovárník) Andrej Babiš nepovažuje za vhodné, aby ministryně práce Jana Maláčová a její poradce Matěj Stropnický chodili na kontroly továren.