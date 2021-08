Paříž postavila supertým s Messim, Mbappém i Neymarem. Navzdory pravidlu o finančním fair play

Současná fotbalová Paříž působí na papíře jako jeden z nejlepších týmů historie. K Neymarovi a Mbappému v létě do útoku přibyl legendární Lionel Messi, obranu bude zase nově řídit bývalý kapitán Realu Madrid Sergio Ramos a do branky se postaví nejlepší hráč uplynulého mistrovství Evropy Gianluigi Donnarumma. Jak je ale možné, že se ve francouzské metropoli sešlo tolik hvězd, když funguje už více než deset let pravidlo o finančním fair play?