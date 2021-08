Data, která jsou rozsudkem smrti. Nyní je má místo Američanů Tálibán

Američané v Afghánistánu po léta používali nejmodernější technologie pro identifikaci osob. Teď je má v ruce Tálibán, stejně jako příslušné databáze. Pro všechny, kdo podporovali minulý režim, to představuje nebezpečí.

Při státním převratu bývá zvykem a nutností pálit a skartovat kompromitující písemné materiály, někdy i osobní doklady. V dnešním Afghánistánu to nic nezaručuje. Mnoho informací, jež jsou z hlediska nové moci kompromitující, se nachází v počítačových databázích. Jejich nejnebezpečnější součástí jsou biometrické údaje. V kombinaci s přenosnými skenery, které Tálibánu velmi pravděpodobně padly do rukou, to znamená, že se nikdo neschová a nedokáže svou identitu zapřít.

Investigativní server Intercept uvádí, že podle amerických vojenských zdrojů se jednotky Tálibánu zmocnily přístrojů známých jako HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment, tedy přenosné meziagenturní vybavení pro rozpoznání identity). V kombinaci s databázemi, jež má nyní Tálibán rovněž k dispozici, jde o spolehlivý nástroj k vytřídění těch Afghánců, kteří