V Německu už žáci chodí do škol, zatím s rouškami. Úřady sledují, jak výuka pohne s epidemickou křivkou

V šesti spolkových zemích už chodí žáci do škol. Kvůli obavám z rychlého šíření delta mutace koronaviru musejí děti ve školách nosit zpočátku roušky. Zemské vlády napjatě sledují, co začátek školního roku udělá s epidemickou situací v zemi. Už od srpna se v Německu zdvihá epidemická křivka, a to rychleji než vloni ve stejnou dobu.