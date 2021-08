„Bylo to rychlejší než nejčernější scénáře.“ Bleskový pád Kábulu nečekali Američané ani české služby, varování ale existovala

„Lessons learned“ – česky a méně vznešeně řečeno „poučení“ – je nyní možná to jediné, co si může Západ z pádu Afghánistánu do rukou islamistů odnést.

Takové poučení může vzejít i ze selhání západních zpravodajců ve vyhodnocení toho, jak dlouho se bez spojeneckých sil afghánský režim udrží. To se zatím navenek jeví jako hlavní důvod překotné a chaotické evakuace z kábulského letiště.

Důsledné prozkoumání tohoto selhání určitě uvnitř služeb nastane, ale už teď je namístě se ptát, zda zpravodajci selhali úplně a případně proč?

Jak ukazuje například Washington Post, pochybující hlasy ohledně odolnosti kábulské vlády zaznívaly už dříve. Jen je nikdo nechtěl moc poslouchat.

„Měsíce před tím, než Biden zveřejnil svůj plán stažení, varoval velitel amerických a aliančních jednotek v Afghánistánu generál Austin Miller, že rychlý kolaps vlády není pouhou možností, ale nejpravděpodobnějším výsledkem rychlého stažení spojenců,“ píše Washington Post s odvoláním na člověka, který Millerovu analýzu viděl.

„Bude to špatné a stane se to rychle,“ cituje ho list.

Financial Times zase upozornily, že američtí zpravodajci a vojenští velitelé prezidenta Joea Bidena veřejně i neveřejně varovali, že Táliban