Hamáček chce řešit integraci Afghánců s kraji. „Nesmyslný výstřel, nemáme ani byty,“ diví se hejtmani

Vládní speciály dopravily do Česka desítky Afghánců. Ty nyní v Česku čeká karanténa a poté bude ministerstvo vnitra individuálně řešit jejich další osud. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) začátkem týdne oznámil, že bude o integraci Afghánců jednat s hejtmany. Ti však tvrdí, že žádnou pomoc Hamáčkovi nenabízeli (až na pražského primátora Zdeňka Hřiba), navíc prý nemají ani možnost s integrací pomoci, protože oproti obcím nedisponují bytovými fondy.

Ministr vnitra Jan Hamáček v úterý uvedl, že Česko poskytne pomoc zhruba stovce afghánských pomocníků české ambasády a armády včetně jejich rodinných příslušníků. Nyní je čeká desetidenní karanténa, během níž se podle Hamáčka vyřeší jejich povolení k pobytu. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak Deníku N v rozhovoru řekl, že poté budou s Afghánci probíhat individuální rozhovory o jejich budoucnosti. „Zeptáme se těch lidí, zda tady chtějí být, nebo půjdou za rodinami do zahraničí. No a potom samozřejmě můžeme řešit, co s nimi bude,“ řekl premiér s tím, že Afghánci získají víza a během karantény budou naočkováni.

V další fázi bude ministerstvo vnitra, konkrétně Odbor azylové a migrační politiky, řešit integraci desítek Afghánců. Ministr Hamáček začátkem týdne na tiskové konferenci v Lidovém domě prohlásil, že bude o integraci jednat s hejtmany a že už obdržel nabídky od samospráv. Hejtmani však Deníku N řekli, že ministrovi žádné nabídky nezaslali. Kraje totiž nespravují bytové fondy, a nemají tak Afghánce kde ubytovat.

Kuba: Je to absurdní debata

„S ubytováním rozhodně nemůžeme pomoci, protože