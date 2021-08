Bartoš: My zvládneme excesy ODS, ne naopak. Kritice kampaně se nevyhýbáme, ale lidi víc zajímá program

Úvodní otázka bude stejná, jakou dostali předešlí hosté. Budou se říjnové volby něčím zásadně lišit od všech předcházejících?

Obecně platí, že nejbližší volby jsou vždycky ty nejdůležitější, a já musím říct, že budou zásadní, protože mnoho voličů je naštvaných nebo zklamaných ze směřování země. Fakticky 75 procent voličů nevolí hnutí ANO a volby jsou možnost, jak mu vystavit vizitku. Pro nás, pro Piráty a Starosty, jsou taky zásadní. Máme ambice, jsme připraveni a já věřím, že i výsledky budou takové, že reálně budeme jednat o možnosti podílet se na vedení této země, které by mělo být směrem k lidem, a ne k nějakým vyvoleným nebo jednomu koncernu či zájmu několika lidí.

Necelé dva měsíce před volbami jste narazili na nečekanou komplikaci – alespoň předpokládám, že je nečekaná – a sice že hlavním tématem, o kterém se v souvislosti s Piráty a Starosty mluví, není to, s čím předstupujete před voliče, ale úroveň vaší kampaně. Kde se stala chyba?

Mě to taky překvapilo, ono se to potom nabaluje. Tu kampaň si nepíše nikdo z Pirátů na koleni, my dlouhodobě máme poměrně silné týmy odborníků na prezentaci práce strany. Já bych úplně s tou kritikou nesouhlasil. Když jsme se dostali do vedení, byli jsme doslova na odstřel, hoaxy a dezinformace o nás na poli Sněmovny šířil pan premiér. Ale najednou se nám třeba nepovedl nějaký facebookový post, a to se vám stane během každého roku práce ve Sněmovně, něco řeknete špatně, něco řeknete dobře, najednou klesaly preference a všichni začali řešit kampaň Pirátů.

Jen na co jsem narazil v médiích v posledních týdnech – špatná kampaň, nudná kampaň, unylá kampaň, defenzivní kampaň… To jsou všechno adjektiva, která jsem četl, i některá ještě jadrnější.

Tak se ptám, co je podle nějakého mediálního experta, který vystupuje v médiích, to zlaté tele, u kterého všichni řeknou „wow“?

Ono by možná stačilo, kdyby neřekli „wow“, ale aspoň se té kampani nesmáli.

My máme transparentní fórum, ty věci normálně diskutujeme, je dost běžné, že kampaň se nějakým způsobem rozvíjí. My máme za sebou čtyři roky kvalitní práce a tu prezentujeme. Když chcete kampaň financovat transparentně a vést ji férově, musíte všechno vykazovat. My veškerou práci v mediálním prostoru evidujeme. Lidi, kteří dělají na mediálních postech, jsou v předvolebních nákladech. Takže představa, že devět měsíců okupujete veřejný prostor… Kdo to dělá, tak peníze buď nepřiznává, nebo si tu kampaň dělá za peníze daňových poplatníků, což je styl pana premiéra.

Já se kritice nevyhýbám, snažím se brát i zpětnou vazbu. Jak říkám, je to trochu začarovaný kruh. V regionech, kde jsem teď byl, jsou lidé motivovaní, nejen členové, ale i lidé, které v kampani potkáváme. Kampaň za vás nikdo neudělá, tu si musíte vy odpracovat.

Andrej Babiš se snaží volby zarámovat jako střet hnutí ANO a Pirátů. Počítal jste s tím a s intenzitou těch útoků?

Očekávám, že ta snůška lží a dehonestací od Andreje Babiše bude