Studio N: Babišovo strašení seniorů Piráty je hnus, říká Bartoš. Před tendrem na Dukovany bude chtít analýzu

Před případným vypsáním tendru na dostavbu Dukovan chtějí Piráti zpracovat komplexní analýzu výhodnosti rozvoje jaderných elektráren. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš to řekl v předvolebním speciálu Studia N. Premiéra Andreje Babiše kritizoval mimo jiné za to, že podle něj straší seniory dezinformacemi o tom, co Piráti zamýšlejí. V kampani jeho strany se podle Bartoše dají najít chyby, řeší se ale podle něj přehnaně.