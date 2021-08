Češi nejvíce sdílejí články o Babišovi a Pirátech. Hamáček uspěl jen s kauzou Vrbětice

Do sněmovních voleb zbývají necelé dva měsíce a horká fáze kampaně nás teprve čeká. Přesto je zajímavé zjistit, jaké články o stranách a politicích momentálně na sociálních sítích rezonují. Právě sociální sítě jsou totiž podle Reuters Digital Report zdrojem zpráv o dění v Česku téměř pro polovinu dospělé internetové populace. Více než 30 % z nich sdílí na různých online kanálech zpravodajství. A více než 40 % říká, že je pro ně zdrojem zpráv sociální síť Facebook. Pro úspěšnou volební kampaň tak hraje významnou roli obraz, který vytvářejí média kolem stran a jejich lídrů právě v prostředí sociálních sítí, zejména na Facebooku.

Text, který právě čtete, vám přinášíme díky partnerství s novináři z Investigace.cz.

V naší analýze se proto zabýváme nejsdílenějšími články z českých médií na Facebooku. Konkrétně takovými, jež měly v titulku název strany, která má velkou šanci projít do sněmovny, případně jméno jejího lídra. Celkem jsme takových článků ve službě BuzzSumo v časovém období od 1. 5. 2021 do 14. 8. 2021 našli 4808, a to z více než 300 zdrojů. Na první pohled to vypadá, že zdroje jsou pestré. Ve skutečnosti ale více než polovina (2637) těchto článků pochází z