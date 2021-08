Anatomie maléru. Česko mělo na evakuaci z Kábulu tolik času, až nakonec žádný nezbyl

Před čtyřmi dny americká média psala o tom, že podle zpravodajců může Kábul padnout do rukou islamistického hnutí Tálibán do 90 dnů. Stalo se tak ani ne za 90 hodin. Neuvěřitelně improvizované záchranné akci malého počtu lidí se přesto mohlo Česko vyhnout. Přinášíme časovou osu toho, co letům do Kábulu předcházelo.